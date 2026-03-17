В Латвии гражданина Азербайджана приговорили к 11 годам тюрьмы за передачу российской армии систем спутникового интернета Starlink.

По данным следствия, он входил в группу, которая закупала оборудование примерно на 200 тыс. евро и незаконно переправляла его в Россию, включая комплекты Starlink, детали оружия и датчики, пишет Delfi.

Суд признал его виновным в помощи иностранному государству и нарушении санкций ЕС. После отбытия срока он будет выдворен из страны с запретом на въезд на пять лет. Другие участники дела предстанут перед судом отдельно.