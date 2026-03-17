Президент США Дональд Трамп считает, что партнеры Америки по НАТО совершают «очень глупую ошибку», отказываясь действовать в Ормузском проливе.

Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

«Я думаю, что НАТО допускает очень глупую ошибку», — заявил президент США.

Также Трамп отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, который заявил, что республика не будет принимать участие в каких-либо операциях по разблокированию Ормузского пролива, скоро покинет свой пост.



