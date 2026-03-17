Глава Национального контртеррористического центра США (NCTC) Джо Кент официально сложил полномочия, заявив о своем несогласии с военной кампанией против Ирана.

В своем заявлении на имя президента США, опубликованном в сети X, Кент подчеркнул, что не может поддерживать войну, которую считает результатом давления со стороны внешних лоббистских групп. По его словам, Тегеран не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов, которые начали войну под влиянием израильского лобби, а нынешние боевые действия противоречат его убеждениям.

Национальный контртеррористический центр является ключевым аналитическим органом в структуре американской разведки, созданным после терактов 11 сентября для координации спецслужб.