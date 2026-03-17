Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что развитие украинских беспилотников делает уязвимыми ключевые регионы страны.

По его словам, если ранее Урал считался недосягаемым для ударов, то теперь он находится «в зоне непосредственной угрозы».

«Выведение их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепочки поставок, в том числе те, которые имеют критическое значение для обеспечения специальной военной операции», — констатировал Шойгу.