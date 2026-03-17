Союзники президента США Дональда Трампа выражают обеспокоенность тем, что Иран начинает выходить из-под контроля Вашингтона, пишет Politico.

Изначально сторонники Трампа рассчитывали на быструю и точечную операцию, однако спустя 2,5 недели некоторые из них считают, что президент уже не полностью контролирует развитие конфликта и сроки его завершения.

По данным издания, атаки Ирана на танкеры в Ормузском проливе создают риск дальнейшей эскалации, при которой единственным способом заявить о победе может стать расширение военной операции, вплоть до возможного ввода войск.

Один из источников, близких к Белому дому, заявил, что, несмотря на успехи на поле боя, «сейчас все козыри в руках Ирана», который фактически определяет продолжительность конфликта и его дальнейшее развитие.

Другой источник отметил, что «условия изменились», а прежние стратегии выхода из конфликта больше не работают, поскольку Тегеран диктует правила в асимметричном противостоянии.

В то же время, по словам ещё одного собеседника, ввод наземных войск не соответствует политическому стилю Трампа и может серьёзно ударить по его рейтингу, напоминая последствия Уотергейтского скандала для Ричарда Никсона.