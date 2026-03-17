Необходимо найти дипломатические способы для сохранения Ормузского пролива открытым.

Об этом заявила в интервью Reuters верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По её словам, страны Евросоюза не хотят участвовать в миссии в Ормузском проливе.

Она отметила, что для Ормузского пролива может быть разработан механизм, аналогичный тому, который применяется в Чёрное море: «В рамках этого механизма может быть обеспечено безопасное передвижение торговых судов. Главный вопрос в том, согласятся ли на это соседние страны, включая Иран».

Верховный представитель ЕС подчеркнула, что, хотя ЕС является союзником США, Брюссель не полностью понимает последние шаги Вашингтона: «Когда эта война началась, с нами не консультировались. Нам ничего не сообщили о целях этой войны и о том, как она будет продолжаться. Пришло время положить конец войне с Ираном. Эта война имеет очень серьёзные последствия для мировой экономики».

Каллас добавила, что действия США предсказать невозможно.