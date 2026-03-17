Украина получила от Европейского союза (ЕС) условия для вступления по трем заключительным переговорным блокам. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает «РБК-Украина».

Уточняется, что речь идет о блоках «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности».

«Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории», — говорится в сообщении.