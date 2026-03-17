В Казахстане зафиксирован рост числа иммигрантов из Китая. По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году на постоянное место жительства в страну прибыли около 2,6 тысячи человек, что на 29% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель за последние восемь лет.

Почти все прибывшие являются этническими казахами. Большинство из них выбрали для проживания Алматы, Алматинскую и Жетысускую области, часть переселилась в Астану.

Всего за 2025 год на ПМЖ в Казахстан приехали 23,8 тысячи человек. Основной поток составили граждане Узбекистана — 11,8 тысячи человек, а также России — около 4,7 тысячи.

При этом число переселенцев из России за год сократилось примерно на 41%.