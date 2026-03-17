Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру обратиться к правительствам третьих стран с призывом принять меры против Ирана. Об этом сообщает ABC.

Согласно указанию, до 20 марта американские дипломаты должны донести до иностранных правительств просьбу «оперативно предпринять шаги по ослаблению возможностей Ирана и связанных с ним террористических групп атаковать наши страны и наших граждан».

При этом в сообщении Рубио не уточняется, в чем именно заключается повышенный риск атак со стороны Ирана или его союзников. Подчеркивается, что наиболее эффективной стратегией противодействия действиям Тегерана являются совместные усилия.