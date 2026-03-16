США и Израиль нанесли 16 марта удары по электрическим подстанциям Тегерана, чтобы полностью обесточить город. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Сегодня небо над Тегераном вновь содрогнулось от звуков взрывов, устроенных сторонниками Эпштейна. Целью этих атак стали электрические подстанции — те самые, которые, если выйдут из эксплуатации, могут обесточить целый город», — написал он в X.

По словам Багаи, иранским специалистам, несмотря ни на что, удалось восстановить электроснабжение города менее чем за два часа.