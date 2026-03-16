Президент США Дональд Трамп считает, что возможная установка Ираном мин в Ормузском проливе стала бы для исламской республики «формой самоубийства».

«Если они это сделают, это будет формой самоубийства», — сказал американский лидер, выступая в Белом доме на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

Кроме того, Трамп заявил, что, согласно выводам США, Пентагон уничтожил уже все иранские миноносцы: «Уничтожено свыше 30 миноносцев. Насколько нам известно, мы уничтожили все их миноносцы».

Трамп вновь пригрозил в случае эскалации конфликта с Ираном уничтожить нефтяную инфраструктуру на острове Харк, по которому США ранее уже нанесли удары: «Мы можем это сделать за 5 минут. Все кончится».