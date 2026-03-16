Президент США Дональд Трамп заявил, что он не уверен, жив ли новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

«Никто его не видел. Это необычно. Многие заявляют, что он изуродован. Некоторые говорят, что он потерял ногу — одну ногу — и что он сильно пострадал. Другие говорят, что он мертв. Никто не говорит, что он полностью здоров. Мы не знаем, жив он или нет», — заявил президент США.

Он также добавил, что американская армия уничтожила иранские корабли, занимавшиеся установкой мин. По его словам, он также не уверен, были ли «какие-либо мины» установлены в Ормузском проливе.