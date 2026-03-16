Трамп рассказал, что он предсказал теракт, совершенный 9 сентября, просто увидев лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена по телевизору.

«Я предсказал все это. Я предсказал, что Усама бен Ладен уничтожит торговый центр. Я сделал это предсказание за год до того, как он это сделал. Я сказал: «Вам лучше его поймать. Он плохой парень». Я однажды смотрел его интервью и сказал: «Это плохой парень. Вам лучше его поймать»», — сказал Трамп, выступая в Белом доме на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.