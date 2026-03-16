Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева и члены её Национальной превентивной группы посетили учреждение, где содержатся осуждённые за тяжкие преступления лица армянского происхождения, в том числе Рубен Варданян.

Как сообщили местным СМИ в аппарате омбудсмена, на всех этапах следствия и судебного разбирательства обвиняемым было полностью обеспечено право на защиту. Им были предоставлены адвокаты, а возможности подготовки позиции защиты и участия в судебных заседаниях обеспечены в соответствии с требованиями законодательства и международных стандартов.

Отмечается, что сотрудники аппарата омбудсмена присутствовали на судебных процессах и непосредственно наблюдали за соблюдением прав обвиняемых. Кроме того, омбудсмен и члены Национальной превентивной группы несколько раз проводили конфиденциальные встречи с обвиняемыми армянского происхождения, включая Варданяна, и регулярно мониторили условия их содержания и обращение с ними.

Во время визитов обвиняемым разъясняли их права на родном языке, врач-член группы проверял состояние их здоровья, а также им были предоставлены печатные материалы и тексты законодательных актов на их языке.

По информации аппарата омбудсмена, опрошенные и прошедшие медицинский осмотр лица, включая Варданяна, заявили, что к ним относятся гуманно, они не подвергались дискриминации или плохому обращению, обеспечены нормальными условиями содержания и медицинской помощью.

Также сообщается, что обращения самого Варданяна и его адвоката по вопросам защиты его прав были рассмотрены и получили ответы в рамках полномочий омбудсмена. Кроме того, в колл-центре омбудсмена «916» был зарегистрирован телефонный звонок от Варданяна.

Отметим, раннее Варданян запросил встречу с омбудсменом.