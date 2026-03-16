Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит Украине.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, передает РИА Новости.

«Сегодня министр иностранных дел Германии безо всякого стеснения, открыто, прямо, ясно и очень грубо пригрозил нам, что если мы не откажемся представлять венгерские национальные интересы, если мы не откажемся безоговорочно блокировать важные решения в пользу украинцев, то для Венгрии наступят очень суровые последствия», — сказал глава МИД Венгрии.

Будапешт не откажется от своей позиции и продолжит блокировать все решения ЕС в пользу Украины, пока она не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», добавил он.