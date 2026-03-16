Италия выступает против вовлечения морской миссии ЕС в разблокирование Ормузского пролива для восстановления его полноценного функционирования.

Об этом глава МИД Италии Антонио Таяни заявил журналистам перед началом Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе.

По его словам, миссия ASPIDES должна быть усилена для обеспечения безопасности морского судоходства в Красном море и Суэцком канале, а что касается Ормузского пролива — необходимо приложить дополнительные дипломатические усилия для обеспечения свободы судоходства.

«Мы продолжим работать в этом направлении, готовы усилить ее и миссию ATALANTA, однако я не думаю, что их можно расширить на Ормузский пролив, в том числе потому, что у них разные задачи: одна направлена на борьбу с пиратством, а другая — на оборону, то есть это разные миссии», — сказал Таяни.

Он также рассказал о своей встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где подтвердил приверженность Италии, прежде всего, поддержке Украины и соглашений с НАТО.

«Наши военные останутся на базах НАТО, пусть и в сокращенном составе. В коалиции против ИГИЛ было сокращено число военных в связи, но мы останемся там, чтобы выполнить обязательства, которые мы взяли на себя», — отметил министр.

Следует отметить, что ранее о предпочтении дипломатического решения ситуации в Ормузском проливе заявил также глава внешнеполитического ведомства Германии Йоханн Вадефуль.