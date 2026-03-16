Страны, планировавшие атаку на Иран, рассчитывали быстро подчинить себе это государство, однако теперь понимают, что ошибались. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если они рассчитывали, что за сутки или за несколько часов достигнут задачи полностью покорить это государство, то сейчас уже понимают, насколько ошибались», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалией Мудавади.

Лавров также заявил, что Россия готова выступить посредником в ситуации вокруг Ирана, если в этом возникнет необходимость.

По его словам, сторонам конфликта следует прекратить боевые действия и перейти к переговорам, а также как можно скорее остановить действия, приводящие к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.