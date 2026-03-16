Нестабильность на Ближнем Востоке и участие США в конфликте могут продолжаться как минимум до сентября, даже если война с Ираном перейдёт в низкоинтенсивную фазу, сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, в Вашингтоне и других столицах уже готовятся к гораздо более длительному кризису, чем первоначально предполагавшиеся 4–6 недель.

Источники отмечают, что президент США Дональд Трамп рискует попасть в «ловушку эскалации», когда более сильная сторона вынуждена продолжать удары, чтобы демонстрировать доминирование, даже если их эффективность снижается.

Дополнительным фактором остаётся ситуация в Ормузском проливе. По словам одного из высокопоставленных чиновников, действия Ирана там лишь усиливают решимость Трампа продолжать давление.

При этом, как утверждают источники, многие чиновники Белого дома изначально выступали против войны, однако Трамп настоял на её начале. По их мнению, президент США переоценил возможность быстро добиться смены режима в Иране без ввода сухопутных войск.