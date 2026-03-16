Российский философ и идеолог Александр Дугин предложил полностью отключить интернет в России до поздней осени.

По его мнению, если отключить интернет весной и летом, «люди начнут больше гулять, встречаться, общаться и проводить время вне сети».

«Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Летом его нет, потому что есть жизнь. Зимой в берлоге можно и в интернете», — заявил Дугин.

Он также добавил, что в тёплое время года люди могли бы договариваться о встречах «как в детстве — подошёл под окна и свистишь: “А Павлик выйдет?”».