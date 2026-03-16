Армия обороны Израиля заявила, что в Тегеране был уничтожен самолёт верховного лидера Ирана.

Тем временем ранее кувейтская газета «Аль-Джарида» сообщила, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы был тайно вывезен в Москву на российском военном самолёте после ранения.

По данным издания, он проходит лечение на территории России и был успешно прооперирован в одной из клиник при резиденции президента РФ.

Отмечается, что решение об эвакуации было принято из-за невозможности проведения лечения в Иране в условиях бомбардировок и воздушных атак.