Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что риск выхода страны из Европейского союза становится реальной угрозой.

По его словам, к такому сценарию Польшу могут подтолкнуть президент Кароль Навроцкий и правые оппозиционные партии. В публикации в X Туск назвал возможный «Полекзит» «катастрофой» и пообещал «сделать всё», чтобы его предотвратить.

Польский премьер также заявил, что силы, подталкивающие страну к такому курсу, одновременно стремятся ослабить Евросоюз. Среди них он назвал Россию, американское движение MAGA и европейских правых политиков во главе с Виктором Орбаном.

Поводом для заявления стало решение Навроцкого наложить вето на закон, который позволил бы Польше получить доступ к льготным оборонным кредитам ЕС на сумму до 44 млрд евро.

Бывший министр по делам Европы Конрад Шиманьский также предупредил, что польские националистические правые движутся по «пути к Полекзиту», сравнив ситуацию с политической динамикой, предшествовавшей выходу Великобритании из ЕС в 2016 году.