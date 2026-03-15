У Армии обороны Израиля тысячи целей в Иране.

Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эффи Дефрин. Его процитировало CNN.

По его словам, Израиль совместно с американскими военными разрабатывает планы еще как минимум на три недели. Кроме того, у ЦАХАЛ есть более масштабные планы на период после истечения этого срока. Дефрин объяснил, что Армия обороны Израиля «работает не по секундомеру или расписанию, а для достижения своих целей», которые заключаются в том, чтобы «серьезно ослабить иранский режим».