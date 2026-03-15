В Германии разработан законопроект, призванный бороться с необоснованным ростом цен на автомобильное топливо путем ограничения на повышение стоимости бензина и дизеля: операторы заправочных станций смогут увеличивать цены только один раз в сутки — в 12:00, сообщает Bild.

За нарушение этого правила предусмотрен крупный штраф — до €100 тысяч. При этом снижать цены в течение дня компании смогут неограниченное количество раз. Помимо этого, власти намерены ужесточить антимонопольное законодательство: теперь при повышении цен нефтяным компаниям придется доказывать объективную обоснованность своих решений.

Правительство ФРГ планирует в ускоренном порядке представить пакет мер депутатам Бундестага и принять его.