Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на слухи о своей смерти, которые появились в соцсетях.

Ранее в социальных сетях активно обсуждали недавнее обращение главы правительства еврейского государства: пользователи утверждали, что ролик якобы создан с помощью искусственного интеллекта.

Поводом для этого стала странная деталь — на одном из кадров зрители решили, что у политика «шесть пальцев», что часто считают типичной ошибкой нейросетей.

Нетаньяху записал новое видео из кафе, на котором с иронией отреагировал на слухи и показал обе руки, демонстративно разжав пальцы. На кадрах он берет чашку капучино и говорит: «Хотите посчитать, сколько у меня пальцев?».

«Вы хотите сказать, что я в порядке или уже умер? Я очень люблю кофе и свой народ», — сказал Нетаньяху.

