В Баку и на Абшеронском полуострове утром 7 июня ожидаются периодические дожди.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана, в отдельных частях полуострова осадки могут усилиться, возможны грозы.

По данным службы, дождливая погода в регионах страны сохранится до 9 июня. В некоторых районах осадки будут интенсивными и сильными, возможны грозы и град, а в высокогорных зонах — переход в мокрый снег.

Также отмечается, что из-за осадков ожидается повышение уровня воды в реках, а в горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.