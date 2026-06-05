Депутат Милли Меджлиса Камал Джафаров заявил, что в Азербайджане выросли риски нарушений не только для водителей такси, но и для всех водителей в целом, а также расширилась зона ответственности.

По его словам, действующий Кодекс об административных проступках вступил в силу 1 марта 2016 года: «Тогда количество административных нарушений, оцениваемых по балльной системе, составляло 14, а общее число баллов — 54. В 2016 году водитель лишался права управления на 6 месяцев при наборе 20 баллов, то есть 37 % от всех возможных баллов, и это соотношение полностью соответствовало условиям того времени».

Он отметил, что за последние 10 лет были проведены правовые реформы в сфере правил дорожного движения и микромобильности. Теперь, по его словам, количество нарушений, оцениваемых по балльной системе, выросло с 14 до 27, а общее количество баллов — с 54 до 91.

Камал Джафаров предложил увеличить лимит до 30 баллов либо пересмотреть подход, исключив часть менее опасных нарушений из балльной системы и заменив их штрафами.