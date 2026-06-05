Премьер-министр Албании Эди Рама прокомментировал протесты против сделки по строительству курорта компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«Это представляют как часть гибридной войны против Албании… Распространяются ложные версии — например, будто этот проект был задуман мной и Нетаньяху через Джареда Кушнера для переселения палестинцев», — заявил Рама.

Затем премьер с сарказмом добавил:

«Может, вы ещё не слышали, что я ем детей. Эта новость, видимо, до вас пока не дошла — но я хочу вам и это сообщить».

По данным Reuters, тысячи албанцев вышли на улицы Тираны, протестуя против строительного проекта в экологически уязвимой части побережья Адриатического моря. Проект планирует реализовать компания, связанная с Джаредом Кушнером.