В районе Запорожской АЭС при посредничестве МАГАТЭ введено временное локальное перемирие для ремонта линии электропередачи «Днепровская» напряжением 750 кВ, поврежденной в ходе боевых действий. Об сообщили на странице организации в соцсети X.

Согласно информации, восстановительные работы начнутся после разминирования территории и направлены на снижение риска ядерной аварии. Сейчас «крупнейшая атомная станция Европы» зависит только от одной линии электроснабжения мощностью 330 кВ, которая в последние недели неоднократно отключалась.

По данным МАГАТЭ, это уже шестое согласованное Россией и Украиной прекращение огня в районе ЗАЭС с конца 2025 года. Переговоры о нынешнем перемирии продолжались несколько недель.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «185 на 185».