Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил амнистию для 2000 заключенных по случаю мусульманского праздника Эйд-е Гадир. Соответствующее решение было принято после обращения главы судебной власти страны.

Как сообщила пресс-служба Хаменеи, помилование или смягчение наказаний коснется двух тысяч осужденных.

«Верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Эйд-е Гадир удовлетворил просьбу главы судебной власти о помиловании или смягчении приговоров 2 тысячам осужденных», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.