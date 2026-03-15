Нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи тайно вывезли в Москву на российском военном самолёте. Как сообщает кувейтская газета «Аль-Джарида», Хаменеи проходит лечение на территории РФ.

По данным издания, эвакуация проводилась в рамках секретной операции после ранения М.Хаменеи.

Согласно информации, иранский лидер «был успешно прооперирован» в одной из клиник при резиденции президента России.

«Было решено эвакуировать его из Ирана, поскольку лечение было невозможно в условиях бомбардировок и воздушных вторжений», — отмечает издание.