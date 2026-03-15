Удар, нанесенный США по школе для девочек в Иране, повлекший многочисленные жертвы, назвали вероятной ошибкой искусственного интеллекта (ИИ). ИИ мог распознать учебное заведение как военную цель, пишет The Independent.

Уточняется, что школа оказалась в списке целей, так как ее случайно приняли за военный объект. До сих пор до конца неясно, что стало причиной ошибки — устаревшие разведданные, либо же на решение чиновников мог повлиять ИИ.

Свет на случившееся будет пролит, когда Пентагон опубликует отчет о расследовании. Предварительные данные показали, что ответственность за инцидент лежит на США.

Для каждой цели существует множество разведданных, часть из них собирается годами. За несколько недель до атаки на Иран в список были добавлены сотни новых потенциальных целей, что существенно расширило базу данных, которую необходимо было изучить перед ударами. Существует предположение, что местоположение школы ранее определялось как цель, потому что она могла быть частью военного комплекса по соседству.

«Цели для операции «Эпическая ярость» были определены с помощью системы Maven Smart System Национального агентства геопространственной разведки, которая объединяет данные наблюдения и разведки и может отображать информацию на панели инструментов для поддержки должностных лиц в принятии решений», — говорится в публикации.

Кроме того, Maven объединили с Claude от Anthropic — большой языковой моделью, которая существенно ускоряет обработку данных.