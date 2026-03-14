Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Албания, Хорватия и Косово формируют военный союз, который Белград рассматривает как подготовку к возможному нападению на страну.

По его словам, эти государства создают альянс и могут ждать подходящего момента для атаки.

«Они формируют союз, чтобы атаковать нас. Они ждут благоприятного момента. Мы готовимся к их нападению», — сказал Вучич в интервью телерадиокомпании RTS.

Сербский лидер предположил, что возможные действия могут быть приурочены к крупным международным кризисам. По его словам, это может произойти в момент крупного конфликта между европейскими странами и Россией, а также в условиях масштабного кризиса на Ближнем Востоке.

При этом Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается нападать на соседние государства и рассматривает свои действия исключительно как оборонительные.

Заявления прозвучали на фоне соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Хорватией, Албанией и Косово, которое Белград ранее раскритиковал.