Япония должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть.

Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

По его словам, в ограничениях нет никакого смысла. Судзуки напомнил, что 10% от всего сжиженного природного газа Япония поставляет именно из России.

«Сейчас Япония покупает 10% СПГ из России и немного нефти. Если отменят санкции, то вырастет объем закупок СПГ и нефти. Для Японии нет никакого смысла в санкциях против России. Мы должны как можно скорее отменить экономические санкции», — убежден депутат.

Он озвучил данное предложение на заседании правящей Либерально-демократической партии, посвященном стабильным поставкам энергии в Японию.

Судзуки подчеркнул, что продолжит настаивать на отмене санкций.