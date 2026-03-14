Япония должна как можно скорее отменить санкции на российскую нефть.
Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
По его словам, в ограничениях нет никакого смысла. Судзуки напомнил, что 10% от всего сжиженного природного газа Япония поставляет именно из России.
«Сейчас Япония покупает 10% СПГ из России и немного нефти. Если отменят санкции, то вырастет объем закупок СПГ и нефти. Для Японии нет никакого смысла в санкциях против России. Мы должны как можно скорее отменить экономические санкции», — убежден депутат.
Он озвучил данное предложение на заседании правящей Либерально-демократической партии, посвященном стабильным поставкам энергии в Японию.
Судзуки подчеркнул, что продолжит настаивать на отмене санкций.