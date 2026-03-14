Танкер Maran Homer, принадлежащий греческой компании, сообщил об атаке неизвестного объекта в Черном море.

Министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас заявил, что с экипажем поддерживают постоянную связь и об инциденте уже проинформировали руководство страны.

Как сообщили в компании Maran Tankers Management Inc., судно атаковал неизвестный объект в момент, когда оно дрейфовало, ожидая разрешения зайти к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума для загрузки нефти.

По словам представителей компании, повреждения оказались незначительными – пострадала только палуба и часть оборудования. Экипаж из 24 моряков, среди которых 10 граждан Греции, не пострадал. На момент инцидента танкер был без груза, поэтому утечки нефти или загрязнения моря не произошло.