Европа ошиблась, думая, что поддержка войны против Ирана поможет ей получить помощь США в противостоянии с РФ, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, это заблуждение выглядит жалким.

«США месяцами давили на Индию, чтобы та прекратила импорт нефти из России. После двух недель войны с Ираном Белый дом теперь умоляет весь мир, включая Индию, покупать российскую нефть. Европа думала, что поддержка незаконной войны против Ирана обеспечит ей помощь США в противостоянии с Россией. Жалкое зрелище», — отметил он.