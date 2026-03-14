В ряде областей Украины продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. Основной целью для россиян была энергетика Киевской области, однако есть также попадания в жилые дома и гражданские предприятия. Об этом сообщилпрезидент Украины Владимир Зеленский.

«Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона, но есть, к сожалению, также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий. На данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Много раненых, и люди еще обращаются к медицинским работникам», – написал президент.

По его словам, за ночь россияне применили около 430 дронов различных типов и 68 ракет, из них 13 баллистических. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО.

Зеленский подчеркнул, что каждая такая ночь российских ударов является напоминанием для всех наших партнеров, что системы противовоздушной обороны и ракеты – «это фактически ежедневная необходимость».

«Каждая договоренность о поставках ракет не может ждать – все нужно реализовывать как можно быстрее. Наши договоренности об увеличении производства ракет ПВО – это критическое направление, и на этом направлении нужно 100 процентов внимания», – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше в Украине, именно поэтому нужно осознанно относиться к реальному уровню угрозы и соответственно готовиться.