Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград воспринимает военное сотрудничество Албании, Хорватии и непризнанного Косова как потенциальную угрозу и готовится защищать страну, подчеркнув, что сербские власти располагают достаточными средствами сдерживания.

«Для меня нет легких вещей. Конечно, у меня есть опасения из-за военного союза, ведь я президент, который хочет, чтобы его наследием был мир, а не война. Ни с того ни с сего появляется военный альянс Приштины, Тираны и Загреба. Я опасаюсь за жизнь каждого гражданина. Как президент государства я обязан сохранять стабильность — я единственный с полной легитимностью, единственный действительно избранный, и это моя обязанность и долг», — отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич также сказал, что сербские власти рассматривают формирование нового военного союза как потенциальную угрозу безопасности страны. «Мы готовимся к их нападению. Они формируют союз, чтобы атаковать нас», — сказал президент. «Все, что мы делаем, мы делаем для обороны», — подчеркнул он, добавив, что Белград исходит из того, что возможные противники могут попытаться воспользоваться глобальной нестабильностью.