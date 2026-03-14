Депортация или тюрьма грозит туристам в ОАЭ за съемку ракетных атак и репосты таких видео, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

За распространение и создание такого контента предусмотрено административное наказание — штраф до $54 тыс. Съёмки ракетных атак квалифицируют как «киберпреступление, сеющее панику».

Обвинения предъявили уже 20 людям. Среди них — 60-летний британец, посещавший Дубай в качестве туриста. Полиция обнаружила на его телефоне видео иранского ракетного удара по Дубаю.

Также сообщается об аналогичном запрете в Бахрейне.

Снимавший на видео попадание иранских ракет в Бахрейне Ахмад Мирза — звезда национальной футбольной команды страны — был арестован за «поддержку Ирана».

Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что отдел киберпреступлений задержал кроме Ахмада Мирзы ещё 5 человек.