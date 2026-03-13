Вооруженные силы Пакистана сбили два беспилотника недалеко от Равалпинди, города-спутника пакистанской столицы.

Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их информации, БПЛА были перехвачены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений в результате падения дронов не зафиксировано.

По словам собеседников издания, воздушное пространство над столичным округом было временно закрыто, но вскоре ограничения были сняты. Управление аэропортов Пакистана подтвердило, что международный аэропорт Исламабада работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.