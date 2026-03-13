США обещают вознаграждение до $10 млн за информацию о ключевых руководителях КСИР.
Программа Госдепа США Reward for Justice опубликована в соцсети Х.
В публикации сказано, что власти США ищут данные о высокопоставленных фигурах и структурах, среди них:
▪️ Новый Верховный лидер Ирана — Моджтаба Хаменеи;
▪️ Руководитель администрации Верховного лидера — Али Асгар Хеджази;
▪️ Секретарь Совета нацбезопасности Ирана — Али Лариджани;
▪️ Старший военный советник Верховного лидера — Яхья Рахим Сафави;
▪️ Глава МВД — Эскандар Момени;
▪️ Министр разведки — Исмаил Хатиб.
В сообщении говорится, что информаторы могут рассчитывать не только на денежное вознаграждение, но и на возможность релокации для обеспечения безопасности.