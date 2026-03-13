Турция готова отразить все угрозы в свой адрес и принимает необходимые меры, чтобы не быть втянутой в конфликт вокруг Ирана.

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на традиционном в месяц Рамадан ужине-ифтаре.

«Мы принимаем необходимые меры безопасности в отношении любых угроз нарушения нашего воздушного пространства, как это произошло накануне вечером», — сказал Эрдоган, комментируя инцидент со сбитой над Турцией ракетой, запущенной с территории Ирана. «Наша главная задача — уберечь нашу страну от этой огненной ловушки», — отметил президент.

Минобороны Турции сообщило в пятницу об уничтожении силами НАТО в Средиземноморье ракеты, запущенной из Ирана и вошедшей в воздушное пространство республики. Это третий подобный инцидент с 4 марта.