США на фоне эскалации на Ближнем Востоке посылают в регион десантников и экспедиционный отряд морской пехоты, в такие отряды, как правило, входят несколько военных кораблей и 5 тысяч морпехов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Министр обороны Пит Хегсет одобрил запрос от центрального командования США… о военных десантной группы повышенной готовности и прилагающегося к ним экспедиционного отряда морской пехоты, который, как правило, состоит из нескольких судов и пяти тысяч морпехов», — говорится в публикации.

Чиновники при этом утверждают, что часть морпехов уже прибыли на Ближний Восток, добавила газета.