Президент США Дональд Трамп заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.

«Я не знаю. Меня это не интересует», — сказал он изданию Washington Examiner, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что военная операция против Ирана позволит ему наконец добиться признания членов Нобелевского комитета.

Трамп также отрицательно ответил на вопрос о том, поднималась ли эта тема в его общении с лидерами других стран.

«Нет, я не хочу говорить о Нобелевской премии», — сказал президент США.