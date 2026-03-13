С 08:00 28 февраля по 10:00 13 марта из Ирана в Азербайджан были эвакуированы в общей сложности 2309 человек.

Среди них 403 гражданина Азербайджана, передает АПА.

Кроме наших соотечественников были эвакуированы также 686 граждан Китая, 294 — России, 178 — Таджикистана, 140 — Пакистана, 68 — Индонезии, 57 — Омана, 44 — Италии, 33 — Ирана, 26 — Испании, 25 — Алжира, 18 — Саудовской Аравии, 17 — Японии, по 16 — Франции и Германии, по 13 — Узбекистана, Грузии и Нигерии, по 12 — Венгрии и Польши, по 11 — Швейцарии и Мексики, по 10 — Беларуси, Казахстана, Болгарии, Демократической Республики Конго и Канады, 9 — Великобритании, 8 — Бразилии, по 6 — ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии, по 5 — Индии, Сербии, Чехии, Афганистана, Австрии и Греции, по 4 — Иордании, Бангладеш, Турции, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Бахрейна, США, Финляндии и Нидерландов, по 3 — Катара, Филиппин, Хорватии, Дании и Австралии, по 2 — Непала, Ливана, Йемена, Кыргызстана, Швеции, Судана, Кипра и Словении, а также по одному гражданину Туниса, ЮАР, Мальдивских островов, Мьянмы, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Египта и Белиза.