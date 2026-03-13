Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины с защитой от беспилотников в ходе военной операции против Ирана.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Нет. Нам не нужна помощь с защитой от беспилотников», — сказал он в выпущенном в эфир в записи интервью радиостанции Fox News, комментируя вопрос о готовности Киева оказать означенное содействие Вашингтону в ходе американо-израильской кампании против Ирана.

«Мы знаем о беспилотниках больше, чем кто бы то ни было. У нас в действительности лучшие в мире беспилотники», — отметил Трамп.