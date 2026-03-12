Европейский парламент принял ещё одну резолюцию против Грузии. 438 депутатов проголосовали за принятие документа, 37 — против.

В резолюции решительно осуждаются «политически мотивированные» аресты в Грузии и содержится требование немедленно освободить «политзаключённых». В документе также подчёркивается необходимость отмены недавно принятых в Грузии законов. Европарламент призвал Европейский союз и государства-члены ЕС ввести санкции против грузинских официальных лиц.

Отметим, что власти Грузии считают резолюции Европейского парламента, принимаемые по вопросу страны, не имеющими значения. Спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня назвал «позором» обсуждения, организованные европарламентариями по Грузии.