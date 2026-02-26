Милли Меджлис Азербайджана направил обращения в адрес межпарламентских рабочих групп, комитетов по международным делам зарубежных парламентов и международных парламентских организаций в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В документах подчеркивается, что массовое убийство 613 мирных жителей, в том числе женщин и детей, стало одним из самых тяжелых преступлений против человечности XX века и грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Отмечается, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также продвижение мирного процесса с Арменией способствуют укреплению стабильности в регионе.

Парламент призвал международное сообщество к расширению информированности о Ходжалинской трагедии, ее признанию на международном уровне и привлечению виновных к ответственности.