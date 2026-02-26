Президент и генеральный директор Всемирный экономический форум, норвежец Борге Бренде, объявил в четверг о своей отставке на фоне независимого расследования, касающегося его возможных связей с Джеффри Эпштейн, ранее осужденным за сексуальные преступления.

Как следует из обнародованной Министерство юстиции США информации, Бренде трижды встречался с Эпштейном на деловых ужинах, а также поддерживал с ним переписку по электронной почте.

В прощальном заявлении Бренде поблагодарил коллег, партнеров и избирателей за «невероятное сотрудничество», однако имя Эпштейна в своей речи не упомянул.