В поселке Говсан снесут дома, расположенные вдоль железной дороги.

Как уже сообщалось, в Баку в 2026-2027 годах планируется восстановление железнодорожной линии Ени Сураханы — Говсан. Как пишут местные СМИ, активная подготовительная работа по проекту уже началась.

Была проведена инвентаризация незаконно построенных жилых зданий, расположенных в зоне безопасности железной дороги в Сураханском районе Баку. Дома уже помечены красной краской. Работы по сносу планируется начать в конце весны и начале лета этого года.

Отмечается, что жители получат компенсацию.