Азербайджанский «Карабах» занял 71-е место в мировом рейтинге клубов за последние пять лет, который опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Рейтинг охватывает период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года и составлен на основе выступлений клубов на национальной и международной аренах.

Чемпион Азербайджана «Карабах» набрал 768,75 балла, что позволило агдамскому клубу занять 71-ю строчку в общем зачете.

Среди других представителей страны «Нефтчи» расположился на 375-м месте с 300 баллами, «Зиря» заняла 399-ю позицию, набрав 290,5 балла, а «Сабах» оказался на 411-й строчке с 283,25 баллами.

Лидером рейтинга стал испанский гранд «Реал Мадрид», в активе которого 1 753 балла.